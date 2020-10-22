تراجع أسعار الفاصوليا مع زيادة المعروض بسبب محصول المنوفية والجيزة

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفاصوليا شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية بسوق الجملة، بسبب زيادة المعروض.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم الخميس، تراجع سعر الجملة لكيلو الفاصوليا إلى بين 4 و5 جنيهات مقابل 11 و15 جنيها في أول الشهر الجاري.

وأرجع النجيب تراجع أسعار الفاصوليا إلى ظهور العروة الجديدة من المحصول بالجيزة والمنوفية، مما أدى إلى زيادة المعروض بسوق الجملة وانخفاض السعر.

ووفقا لقول النجيب في وقت سابق لمصراوي، تعتبر الفاصوليا محصولا شتويا يكثر المعروض منه بفصل الشتاء ويقل بالصيف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الفاصوليا أكثر الشهر المقبل مع زيادة جديدة في المعروض بالأسواق من محصول محافظة السويس.

وكانت أسعار الفاصوليا ارتفعت بالأسواق خلال سبتمبر الماضي مع تراجع المعروض بالأسواق.