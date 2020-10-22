3.1 مليار جنيه إجمالي حصيلة الرسوم بجمارك الدخيلة والسخنة في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 3 مليارات و127 مليونًا و199 ألف جنيه، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و612 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن هذه السلع والبضائع تتضمن القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" بلغت 717 مليونًا و849 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و668 مليونًا و797 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" قامت بتصدير مشمول 3568 بيانًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و214 مليونًا و353 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 5 ملايين و216 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأصناف بمشمول هذه البيانات الجمركية الصادرة من المنتجات الغذائية، والكيماويات، والمنتجات الزجاجية، والمنسوجات، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس.

ويأتي ذلك ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، وفقا للبيان.