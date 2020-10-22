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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:04 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة


كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.1 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.1 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضر سوق العبور

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