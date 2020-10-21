توفيق: شركات الغزل والنسيج تستعد لتوريد الماكينات الجديدة واكتمال خطة التطوير 2022

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تنفذ في الوقت الحالي أعمال البنية التحتية، في المصانع التي تستقبل المعدات الجديدة، تمهيدًا لتوريدها.

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير الغزل والنسيج سينتهي في أواخر العام 2022، مشيرًا إلى أن أعمال البنية التحتية تشمل أعمال بناء وكهرباء.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توريد الماكينات الجديدة لشركات الغزل والنسيج، على دفعات، لكنه لم يتم تحديد موعد استلام الدفعة الأولى.

وأوضح "لابد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية في المصانع التابعة للشركات، قبل استلام الدفعة الأولى من المعدات، لتكون جاهزة على التركيب بشكل مباشر".

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وستحصل القابضىة، على قرض بنحو 540 مليون يورو، من مؤسسات تمويل دوليةى، بعدما وافق مجلس النواب على ضمان وزارة المالية، للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الوزير، لمصراوي، سابقا، إنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وقال الوزير، إن أعمال خطة التطوير تسير بشكل متوازي، حيث يتم تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.