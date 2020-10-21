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بعد انتخابه ممثلا لمصر بصندوق النقد.. من هو محمود محيي الدين؟ (فيديوجرافيك)

01:26 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
بعد انتخابه ممثلا لمصر بصندوق النقد.. من هو محمود محيي الدين؟ (فيديوجرافيك)

الدكتور محمود محيي الدين

كتب- مصطفى عيد:

اختير المرشح المصري محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، أكد محيي الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وأشار إلى أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات المهمة عن محمود محيي الدين وتاريخه ومسيرته العلمية والمهنية.

صندوق النقد محمود محيي الدين

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