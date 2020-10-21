الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار سجائر مونديال

كتبت – شيماء حفظي:

كشف هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أسباب زيادة أسعار السجائر مونديال، التي أعلنت عنها الشركة اليوم الأربعاء.

وقال أمان، في بيان اليوم، إن رفع سعر تلك الأصناف نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج من الخامات وارتفاع تكلفة التصنيع أيضا لما قامت به الشركة من تطوير المنتج .

وأوضح العضو المنتدب، أن الشركة تراجع أسعار منتجاتها كل ثلاثة أشهر، وأشار إلى أنه "بناء على دراسات التسعير وجدنا ضرورة رفع أصناف مونديال أحمر وأزرق وسيلفر ومونديال سويتش من ١٨.٥ إلى ٢٠ جنيه للمستهلك ومونديال منتول بسعر ٢٣ جنيه وطرح منتج جديد مونديال بلوبيري ٢٣ جنيها".

وأضاف أن الشركة لاحظت إقبال الجمهور علي معسلات النكهات و كذلك على منتجات التدخين الإلكتروني النكهات، وذلك بناء على البحوث والدراسات التسويقية لمتابعة المنتجات ومعرفة رغبات المستهلكين، فكان لابد من توفير نكهات للسجائر العادية تلبية لرغبات المستهلكين.

وأشار إلى أن نسبة مبيعات أصناف مونديال تمثل ١% من باقي منتجات الشركة من السجائر وتتطلع الشركة إلى السيطرة على سوق السجائر النكهات بتقديمها المنتجات الجديدة عالية الجودة وكذلك زيادة حصتها الكلية في سوق السجائر العادية

يذكر أن الشركة الشرقية أن الشركة مصنفة من أكبر ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط حسب تصنيف فوربس، وتحفتل هذا العام بمرور مائة عام على إنشائها.