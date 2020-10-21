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خسائر الحديد والصلب تتراجع إلى 983 مليون جنيه رغم انخفاض الإيرادات

11:27 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
خسائر الحديد والصلب تتراجع إلى 983 مليون جنيه رغم انخفاض الإيرادات

الحديد والصلب

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية، خلال العام المالي الماضي، على الرغم من تراجع الإيرادات.

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، أن تحرير أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وتنتظر الشركة، قرار الجمعية العامة غير العادية، في 2 نوفمبر المقبل، والتي دعت لانعقادها للنظر في استمرار الشركة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت الأسبوع الماضي، على تقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

خسائر الشركات الحديد والصلب

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