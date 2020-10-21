ارتفاع الطماطم وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والبرتقال السكري، والبرتقال البلدي، والرومان بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشا و5 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.1 جنيه، بزيادة 60 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات..

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.