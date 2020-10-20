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قطاع الأعمال : بيع 622.8 قنطار قطن.. والسعر يصل إلى 2190 جنيهًا بأول مزاد في البحيرة

05:29 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
قطاع الأعمال : بيع 622.8 قنطار قطن.. والسعر يصل إلى 2190 جنيهًا بأول مزاد في البحيرة

انطلاق منظومة تداول القطن

كتبت شيماء حفظي:

انطلقت في محافظة البحيرة منظومة تداول القطن الجديدة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل أيضًا محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية للموسم الحالي ‪2020-2021‬.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم إجراء أول مزاد في البحيرة، اليوم على كمية 622.8 قنطار منها 435.2 قنطار قطن (إكثار) بسعر 2190 جنيهًا للقنطار بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافي، و187.6 قنطار قطن (تجاري) بسعر 2089 جنيهًا للقنطار بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافي، وتمت الترسية على شركة أبومضاوي.

وكانت مراكز التجميع في البحيرة قد فتحت أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وعددها 19 مركزًا موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظة كالتالي: "كفرالدوار (العكريشة- الأتربي- سيدي غازي- الجلاء "الدشودي")، أبوحمص (قرية برسيق- طلمبات بوسيف- النخلة البحرية- كوم القناطر- بطورس- أبوهواش)، حوش عيسى (الكوم الأخضر)، أبوالمطامير (هيئة التدريس- الطويل)، إدكو (ديبونو)، دمنهور (الصفاصيف)، شبراخيت/الرحمانية (محلة بشر)، المحمودية (أبودمين- فيشا "إصلاح")، الدلنجات/كوم حمادة/إيتاي البارود (المسين).

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