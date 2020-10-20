مع اقتراب موسم الشتاء.. تعرف على أسعار السخانات والدفايات

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار السخانات والدفايات مستقرة في الوقت الحالي مع اقتراب موسم الشتاء.

وذكر هلال، أنه من المتوقع حدوث تغيرات طفيفة في الأسعار خلال موسم الشتاء على حسب الطلب، متوقعا أن تزيد المبيعات في الأسابيع المقبلة.

وسجل سعر الدفاية السيراميك الكهربائية تورنيدو 2000 وات 1333 جنيها، وسعر الدفاية السيراميك الكهربائية تورنيدو 1500 دوات 899 جنيها، وسعر الدفاية السيراميك الكهربائية تورنيدو 2000 وات 1777 جنيها، وسجل سعر دفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات 1999 جنيها، وفقا لموقع تشويبا العربي.

وبحسب موقع توشيبا العربي، فإن سعر الدفاية الزيت هيلر 13 ريشة 2500 وات 2199 جنيها، وسجل سعر الدفاية الزيت هيلر 15 ريشة 2500 وات 2666 جنيها.

وسجل سعر الدفاية الزيت ديلونجي 8 ريشة 2000 وات 1890 جنيها، وسعر الدفاية الزيت ديلونجي 9 ريشة 2000 وات ١٩٥٠ جنيها، وسعر الدفاية الزيت ديلونجي 11 ريشة 2000 وات ٢٢٥٠ جنيها، وسعر الدفاية الزيت ديلونجي 12 ريشة 3000 وات ٢٥٥٠ جنيها.

وسجل سعر الدفاية الكهرباء ديلونجي 2000 وات ٢ مستوى ٢٥٠ جنيها، وسعر الدفاية الكهرباء ديلونجي 2000 وات ٣ مستوايات ٣٩٠ جنيها، وسعر الدفاية الكهرباء ديلونجي 2400 وات 3 مستويات ٥٤٠ جنيها، وسعر الدفاية الكهرباء ديلونجي 1800 وات بقطعة سيراميك ٦٥٠ جنيها.

أسعار السخانات

وسجل سعر سخان فريش غاز 6 لتر 1163 جنيها، وسعر سخان فريش غاز 10 لتر 1619 جنيها، وسعر سخان غاز 10 لتر استانلس 1799 جنيها، وسعر سخان فريش غاز 6 لتر استانلس 1999 جنيها، وفقًا لموقع شركة فريش.

وسجل سعر سخان فريش كهرباء 30 لتر موديل فينوس 938 جنيها، وسعر سخان فريش كهرباء 40 لتر موديل فينوس 955 جنيها، وسجل سعر سخان فريش كهرباء 45 لتر 1263 جنيها، وسعر سخان فريش كهرباء 50 لتر موديل فينوس 1312 جنيها.

وسجل سعر سخان يونيون اير غاز 6 لتر 1529 جنيها، وسجل سعر سخان يونيون اير غاز 6 لتر 1349 جنيها، وسجل سعر سخان مياه غاز يونيون اير 10 لتر 1799 جنيها، بحسب موقع الشركة.

وبلغ سعر سخان كهرباء يونيون اير 1149 جنيها، وسجل سعر سخان كهرباء 40 لتر 1249 جنيها، وسجل سعر سخان كهرباء 1349 جنيها.

وبحسب موقع شركة زانوسي، فإن سعر سخان كهرباء 30 لتر 1605 جنيهات، وسعر سخان كهرباء 40 لتر 1660 جنيها، وسعر سخان كهرباء 50 لتر مياة 1710 جنيهات، وسعر السخان الكهرباء 80 لتر 1840 جنيها.

وسجل سعر سخان زانوسي غاز 6 لتر 1630 جنيها، وسعر سخان الغاز 10 لتر 2085 جنيها، وفقا لموقع شركة زانوسي.

وسجل سعر سخان كهرباء أوليمبيك كهرباء 60 لتر 1445 جنيها، وسعر سخان كهرباء 45 لتر 1210 جنيهات، وسعر سخان كهرباء 35 لتر 1160 جنيها، وسعر سخان كهرباء 40 لتر 1260 جنيها.

وسجل سعر سخان الغاز أوليمبيك إلكتريك 6 لتر 1445 جنيها، وسجل سعر سخان 10 لتر 1980 جنيها.