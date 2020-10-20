"تنمية المشروعات" يعلن تيسيرات جديدة بشأن طرح 1657 وحدة لصغار المستثمرين

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن عدد من التيسيرات والمزايا التي سيستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات.

وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لمبادرة توفير الوحدات الصناعية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم إتاحة وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك في سبع محافظات.

وتشمل هذه المحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وستتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء، وفقا لنيفين جامع.

وتتراوح المساحات المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة، والبالغ عددها 1657 وحدة، من 48 وحتى 792 مترا مربعا تبعا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه.

ويأتي طرح هذه الوحدات في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لدعم جيل جديد من رجال الصناعة المصرية، بحسب البيان.

وتضمنت التيسيرات التي أعلنت عنها نيفين جامع ما يلي:

- إتاحة عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية 21 جنيها للمتر المربع.

- يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- إتاحة كافة الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات في استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل.

- توفير حزم تمويلية ميسرة لمساعدة أصحاب المشروعات على شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية.

- تتمتع المجمعات الصناعية بالمحافظات السبع بمنطقة متميزة للخدمات تشمل مبانٍ إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا.

- كافة الوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة، كما يوجد بكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ونظام لإطفاء الحريق.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية وهي متاحة حتى يوم 2 نوفمبر من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات السبع.

كما يمكن الحصول على كراسة الشروط إلكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg وفقا لبيان جهاز تنمية المشروعات.

وقام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأرقام (16733) و(19780) للرد على أي استفسارات أو تساؤلات للشباب الراغبين في التقدم للحصول على الوحدات الصناعية، كما تتاح كافة تفاصيل المبادرة على موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية www.ida.gov.eg

وتتمثل المجمعات المتاحة من خلال المبادرة فيما يلي:

- مجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية: على مساحة 20.5 فدان بمساحة كلية للوحدة 144 مترا مربعا، ويضم المجمع 204 وحدات، وهو متخصص في المنتجات البلاستيكية ويقدم وحدات مجهزة بكامل المرافق وخدمات للدعم الفني والتدريبي ويقترب من الكتلة السكنية وتتوافر به العمالة.

- مجمع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر: على مساحة 40 فدانا بمنطقة الغردقة بمساحة كلية للوحدة تبلغ 336 مترا مربعا ويضم 218 وحدة، وهو متخصص في الأنشطة الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة، ويتميز بقربه من خطوط السكك الحديد والموانئ التجارية (ميناء الغردقة وسفاجا والقصير) والمطارات (مطار الغردقة ومرسى علم).

- مجمع محافظة الغربية: على مساحة 9.7 فدان بالمحلة الكبرى بمساحة كلية للوحدة تبلغ 48 مترا مربعا ويضم 611 وحدة، والمجمع متخصص في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة والكيماويات والأنشطة الهندسية.

- مجمع محافظة بني سويف: على مساحة 70 فدانا بمنطقة بياض العرب بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 432 مترا مربعا) و(نموذج ب 540 مترا مربعا) و(نموذج ج 648 مترا مربعا)، والمجمع متخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية، ويتميز بقربه من الكتلة السكنية والطرق الرئيسية مما يسهل نقل المنتجات والتسويق وتوفر العمالة القريبة من المجمع.

- مجمع محافظة المنيا: على مساحة 19.1 فدان بمنطقة المطاهرة بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 432 مترا مربعا)، و(نموذج ب 792 مترا مربعا) ويبلغ عدد الوحدات 68 وحدة، وهو متخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، ويقدم المجمع وحدات مجهزة ويبعد بمسافة 1.6 كيلو متر فقط عن الكتلة السكنية مما يساعد على توفر العمالة.

- مجمع محافظة سوهاج: على مساحة 64.84 فدان بمنطقة غرب جرجا بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 612 متر مربع) و(نموذج ب 648 متر مربع)، ويبلغ عدد الوحدات بالمجمع 178 وحدة وتتعدد مجالات الأنشطة به، ويقترب المجمع من الكتلة السكنية (تبتعد 4 كيلو مترات تقريبا) ويقترب أيضا من مطار سوهاج الدولي.

- مجمع محافظة الأقصر: على مساحة 49.17 فدان بمنطقة البغدادي بمساحة كلية للوحدة (نموذج أ 384 مترا مربعا) و(نموذج ب 432 مترا مربعا)، ويصل عدد الوحدات به إلى 206 وحدات، والمجمع متخصص في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة.

ويقدم مجمع الأقصر وحدات مجهزة ويتميز بقربه من خطوط السكك الحديدية (الأقصر، وسفاجا)، ومن الموانئ التجارية (ميناءالغردقة، وميناء سفاجا، ميناء القصير) ومن مطار الأقصر الدولي.