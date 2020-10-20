أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.
البرتقال السكري بين 6 و10 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الرمان بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.
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