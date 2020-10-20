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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:51 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك الفيليه البلطي الجمبري

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