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"محي الدين" يشكر الرئيس السيسي على دعمه في تولي منصب مدير بصندوق النقد

03:18 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
"محي الدين" يشكر الرئيس السيسي على دعمه في تولي منصب مدير بصندوق النقد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أعلن مجلس الوزراء انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية.

وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن الدول العربية تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.

ووجّه محيي الدين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري.

وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيكون منصبًا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وأكد أنه سيتم العمل أيضًا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتأكيد أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر اتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

السيسي محيي الدين صندوق النقد الدولي الإمارات البحرين الكويت لبنان

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