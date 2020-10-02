الحكومة تطلق تطبيق "واصل" لتلقي شكاوى الكهرباء بلغة الإشارة

كتب – علاء حجاج:

أطلقت الحكومة، اليوم الجمعة، تطبيق "واصل" لإتاحة التكنولوجيا لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب، وتحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم، يقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف البيان أن هذه الخدمات المرقمنة والحديثة تأتي في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر.

كما تأتى تنفيذا لاتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.

وتستمر وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها إيمانا بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين، بحسب البيان.