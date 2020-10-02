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الذهب يقفز عالميا بعد إصابة "ترامب" بفيروس كورونا

11:31 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
الذهب يقفز عالميا بعد إصابة "ترامب" بفيروس كورونا

القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث لجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوباء "كوفيد-19"، مما أثر سلبا على أسواق الأسهم في أنحاء العالم.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 1914 دولارات للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة بلغت 0.1٪ إلى 1910 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب لتحقيق أفضل نتائج له في شهر، بعد أن شهد انخفاضا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، تأكيد إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بوباء "كوفيد 19" وتم عزلهما بالحجر الصحي، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

أسعار الذهب إصابة ترامب بكورونا?

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