الإحصاء: إيرادات قناة السويس تتخطى نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات

كتبت – ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 575,2 مليار جنيه، حيث سجلت 29,4 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 31,3 مليار جنيه خلال عام 2011 - 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 6,5%.

وأشار كتيب "مصر في أرقام والنشرة المعلوماتية" الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الجمعة، إلى ان إيرادات القناة، ارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 32,3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 3,2 % عن العام المالي 2011 - 2012، واستمرت في الارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 36,9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 14,2% عن العام المالي السابق عليه.

وأضاف أنها ارتفعت خلال العام المالي 2014 - 2015 لتسجل 39,2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 6,2 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 41,2 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5,1 % عن العام المالي السابق عليه.

وبلغت إيرادات قناة السويس، نحو 73,3 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 77,9% عن عام 2015/ 2016، وسجلت 99,1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 35,2 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 100,8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1,7 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 91,7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها - 9 % عن العام السابق عليه.

وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 10,1 مليار طن خلال 10 سنوات ، حيث سجلت 897 مليون طن خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 939 مليون طن خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 4,7 % ، وانخفضت في العام المالي التالي لتسجل 912 مليون طن بنسبة انخفاض قدرها – 2,9 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، وعادت للارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 931 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرها 2,1% عن العام المالي السابق عليه.وأكد الإحصاء ارتفاعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 992 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرها 6,6 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 987 مليون طن خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها – 0,5 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 995 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 0,8 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 1,1 مليار طن عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9,8 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 1,18 مليار طن بنسبة ارتفاع قدرها 7,5 % عن عام 2017 /2018.

وسجلت 1,2 مليار طن خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3,1 % عن العام السابق عليه.وسجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 176,6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، حيث بلغ 18,1 ألف سفينة خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 17,7 ألف سفينة خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها - 2,1 % وانخفض في العام المالي التالي لتسجل 16,66 ألف سفينة بنسبة انخفاض قدرها – 5,7 % عن العام المالي 2011 / 2012، وعاد للارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 16,74 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 0,5 % عن العام المالي السابق عليه.

وأظهر الإحصاء ارتفاعه خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 17,5 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4,8% عن العام المالي 2013/2014، وسجل 17,3 ألف سفينة خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها – 1,7 % عن العام المالي السابق عليه.

وبلغ المتوسط 17 ألف سفينة عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها – 1,4 % عن عام 2015/ 2016، وسجل 17,9 ألف سفينة عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5 % عن عام 2016/2017، وارتفع عام 2018/2019 لتسجل 18,5 ألف سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 3,5 % عن عام 2017 /2018، وبلغ 19,3 ألف سفينة خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4,5 % عن العام السابق عليه.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الدقيقة 176,9 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 2,3 ألف طن، وسجل عدد السفن العابرة لها سفينة كل 25 دقيقة.

وسجل متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الساعة 10,6 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 140,2 ألف طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 2 سفينة، بحسب البيان.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في اليوم 254,7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3,4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 54 سفينة.وفي الشهر سجل متوسط متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الشهر 7,6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 100,9 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 1,6 ألف سفينة.