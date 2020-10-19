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البريد يتيح خدمات تأمينية عبر مكاتبه بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

10:19 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
البريد يتيح خدمات تأمينية عبر مكاتبه بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

الهيئة القومية للبريد

كتب- علاء حجاج:

وقَّعت الهيئة القومية للبريد و الاتحاد المصري للتأمين بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بحسب بيان من البريد اليوم الاثنين.


ووقع البروتوكول شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصه خدمات التأمين متناهى الصغر اإى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر، بحسب البيان.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة ونشر الوعي التأميني بين كافة شرائح المجتمع بالاضافة الي تقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد بهدف زيادة أعداد عملاء التأمين الجدد والتوسع في تقديم الخدمات التأمينية للراغبين من عملاء مكاتب البريد.

الاتحاد المصري للتأمين الهيئة القومية للبريد شريف فاروق علاء الزهيري

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