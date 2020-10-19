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البنك الزراعي يطلق برنامجا لتمويل المرأة الريفية والحرفيين قريبا

01:23 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
البنك الزراعي يطلق برنامجا لتمويل المرأة الريفية والحرفيين قريبا

معاملات بنكية

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري أنه يعتزم قريبا إطلاق برنامج للتمويل متناهي الصغر بدون مصاريف وبإجراءات بسيطة وتيسيرات كبيرة، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وقال البنك إن البرنامج التمويلي الجديد يستهدف أصحاب الحرف اليدوية البسيطة، وصغار التجار بالريف، والمرأة الريفية لتمكينها اقتصادياً وتشجيعها على الإنتاج.

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال تمويل أنشطة التربية المنزلية للطيور والدواجن والماعز والأغنام، وأيضا الصناعات المنزلية والمشغولات اليدوية وصناعة منتجات الألبان وغيرها، فضلاً عن تمويل الأنشطة التجارية الصغيرة.

وأوضح البنك أن سيتم تقديم هذا البرنامج بشروط ميسرة وبتمويلات تتراوح بين ألفي جنيه إلى 10 آلاف جنيه وهو الأحدث في الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري في مجال التنمية الريفية، والذي سيخدم قطاع عريض من المواطنين في جميع قرى مصر خاصة الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

البنك الزراعي لتمويل المرأة الريفية برنامج للتمويل متناهي الصغر

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