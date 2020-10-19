أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم الاثنين.. وزيادة 5 جنيهات بالجرام

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 830 جنيهًا مقابل 825 جنيهًا أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 711 جنيهًا، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 13.6 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1912 دولارًا في تمام الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.