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صندوق النقد يتوقع انكماشًا أقل لاقتصادات الشرق الأوسط

12:39 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
صندوق النقد يتوقع انكماشًا أقل لاقتصادات الشرق الأوسط

صندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

حسن الصندوق الدولي من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الجاري، لكنه لا يزال يتوقع انكماشًا مع تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الفترة 2020-2021، والذي أتاحه اليوم الاثنين.

وتوقع الصندوق انكماشًا للمنطقة خلال العام الجاري بنسبة 4.1% مقابل 5.7% كان يتوقعها في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي في يونيو الماضي.

وقال إنه في ظل تباطؤ وتيرة التعافي العالمي، تستمر مخاطر التطورات المعاكسة في الهيمنة على الآفاق مع استمرار الجائحة في الضغط على قدرات البلدان.

ووفقًا للصندوق، لا يزال ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة من الأولويات العاجلة.

وأضاف الصندوق: "على المدى القريب يتعين على الحكومات وصناع السياسات مواصلة العمل بحسم لتأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي".

وتابع: "سيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلاسة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الأوضاع الاقتصادية".

صندوق النقد الدولي الشرق الأوسط اقتصادات الشرق الأوسط فيروس كورونا

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