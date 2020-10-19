تراجع الخيار وارتفاع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي بين 25 و75 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع أسعار كيلو الخيار البلدي والرومان، اليوم بسوق العبور، بين جنيه وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البرتقال السكري بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيها واحدا.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.