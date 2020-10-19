تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 60 و65 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري أيضا جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.