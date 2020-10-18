البنك الزراعي: إطلاق المنصة الإلكترونية للسلع الزراعية قبل نهاية العام

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق المنصة الإلكترونية للسلع الزراعية رسميا خلال الشهرين القادمين بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف فاروق، خلال مؤتمر "الدفع الإلكتروني.. ضرورة اقتصادية وثقافة مجتمع" اليوم الأحد على تطبيق "زووم"، أن هذه المنصة تساعد المزارع البسيط في الترويج لمنتجاته بشكل أسهل.

وذكر أن البنك يعمل على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وخاصة بعد الدعم الذي تلقاه من البنك المركزي ليصبح البنك الزراعي بوابة الشمول المالي.

وأكد فاروق أن البنك المركزي خصص للبنك الزراعي ألف ماكينة صراف آلي في إطار مبادرة المركزي لنشر 6500 ماكينة، ليصل إجمالي عدد الماكينات التابعة للبنك إلى 1100 ماكينة خلال 6 شهور.

وأشار إلى أن البنك يعتزم إطلاق 800 فرع جديد في كافة أنحاء البلاد، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرع خلال 5 سنوات، بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية للمناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعي يمتلك حاليا استراتيجية ورؤية مستقبلية، من بين محاورها التطوير التكنولوجي لكافة قطاعات البنك، وذلك من خلال العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى لربط كافة فروع البنك ببعضها البعض، والتحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات البنكية الإلكترونية.