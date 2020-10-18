تطور صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري (تفاعلي)

كتبت-ياسمين سليم:

انخفضت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 3.5% في أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 18.15 مليار دولار، بحسب بيان للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وخلال أول 9 أشهر من العام تأرجحت الصادرات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في توقف حركة السفر والتجارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام، وفقًا لبيانات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.