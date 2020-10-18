تطور صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري (تفاعلي)
كتبت-ياسمين سليم:
انخفضت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 3.5% في أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 18.15 مليار دولار، بحسب بيان للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وخلال أول 9 أشهر من العام تأرجحت الصادرات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في توقف حركة السفر والتجارة.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام، وفقًا لبيانات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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105159
عدد المصابين
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98089
عدد المتعافين
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6099
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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39518248
عدد المصابين
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29607320
عدد المتعافين
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1107818
عدد الوفيات
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