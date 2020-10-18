علاء فاروق: استثمارنا 30 مليون دولار في البنية التكنولوجية للبنك الزراعي

كتبت- منال المصري

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك ضخ 30 مليون دولار استثمارات في البنية التكنولوجية للبنك منها 20 مليون دولار استثمارات في "الكور سيستم"، وهو النظام الأساسي المسؤول عن المعاملات المصرفية داخل البنوك.

وأضاف فاروق، خلال مؤتمر "الدفع الإلكتروني.. ضرورة اقتصادية وثقافة مجتمع" اليوم الأحد على تطبيق "زووم"، أن مصرفه يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل.

كما يستهدف البنك الزراعي تنويع برامج التمويل لتستهدف كافة الشرائح والفئات، حيث يمتلك البنك برامج تمويلية متعددة للمشروعات متناهية الصغر، وفقا لعلاء فاروق.

وذكر فاروق أن البنك الزراعي يعتزم إطلاق برنامج تمويلي للمرأة الريفية والحرفيين وصغار التجار قريبا بمبالغ تتراوح بين 2 و10 آلاف جنيه بضمانات ميسرة.

وأوضح أن البنك يدعم أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، حيث يستهدف البنك تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة القادمة، والوصول إلى جميع فئات المجتمع في القرى والمحافظات.

وأكد فاروق أن البنك يعمل في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال البرامج التمويلية المدعمة التي يمنحها البنك للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بفائدة لا تتجاوز 5%، لاستغلالها في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، مثل مشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس البنك الزراعي، خلال المؤتمر، إلى مجهودات البنك المركزي في نشر ميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي عبر العديد من المبادرات المختلفة لتحفيز البنوك على التحول الرقمي.