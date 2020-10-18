أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

33.6 % تراجعا في أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الربع الأول من 2020

12:24 م الأحد 18 أكتوبر 2020
33.6 % تراجعا في أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الربع الأول من 2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وهي إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 33.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة غير المدققة، المرسلة للبورصة اليوم الأحد، بلغ صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري 277 مليون جنيه مقابل 418 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 547 مليون جنيه مقابل 670 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إسكندرية الحاويات

الخبر التالى:

طلعت مصطفى تدرس تطوير مشروع عقاري في حدائق العاصمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. أعضاء الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا