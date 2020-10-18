33.6 % تراجعا في أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الربع الأول من 2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وهي إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 33.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة غير المدققة، المرسلة للبورصة اليوم الأحد، بلغ صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري 277 مليون جنيه مقابل 418 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 547 مليون جنيه مقابل 670 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.