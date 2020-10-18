SOKNA.. أول شركة تطلق خدمات مراسم الجنازة ودفن الموتى في مصر

كتب- عبدالقادر رمضان:

أطلقت شركة SOKNAخدمات مراسم الجنازة، لأول مرة في مصر، وهي تقدم كافة الخدمات اللوجستيات خلال الفترة العصيبة التي يمر بها أي شخص عندما يفقد عزيز لديه.

تهدف SOKNA وهي شركة مصرية إلى تغيير مفهوم خدمات الجنازات في مصر، حيث تهدف لتقديم خدمة متكاملة تغطي جميع مراحل تكريم المتوفى. ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ إنهاء إجراءات تصريح الدفن والإجراءات الرسمية، والغُسل وتجهيز الجثمان، وتحضير المقابر والمدافن، والنقل، وحجز قاعات العزاء والتأبين، ونشر النعي في الجرائد والوسائل الرقمية، وتوزيع هِبات الصدقة على روح المتوفي، والعديد من خدمات الدعم ما بعد الوفاة، وذلك بحسب بيان من الشركة صادر اليوم الأحد.

وقال أحمد جاب الله، مؤسس ورئيس مجلس إدارة SOKNA: "يجب أن نخفف المجهود والعبء النفسي على من فقدوا شخص عزيز ليحظوا بفرصة كاملة للحداد على المتوفى دون تحمل أعباء الإجراءات الورقية والإدارية أو حتى التعرض لضغوط جسدية مرهقة".

وأضاف: "ولذلك أسسنا SOKNA كي تمنح الأفراد مساحة لوداع الأحباء بدلاً من إتمام الإجراءات المرهقة، وأن يكرموا أرواح الراحلين وأسرهم عبر تحملنا العبء اللوجيستي بالنيابة عنهم ولو جزئياً أثناء تلك اللحظات الصعبة".

وبحسب البيان فإن الشركة قامت حتى الآن بإتمام أكثر من 340جنازة ومراسم دفن منذ بدء أعمالها في مارس 2019، وقامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 مستشفيات خاصة في مصر.

وتقول الشركة إنها توظف مغسلين ومتعهدي دفن بخبرة لا تقل عن 15عاماً كي ينقلوا خبراتهم ومعرفتهم وإمكانياتهم المهنية للآخرين.