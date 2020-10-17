انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والجرام يخسر 5 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 825 جنيها، مقابل 830 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 706 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 943 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.