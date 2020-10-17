تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات، اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بين 24 و30 جنيها.

بينما كيلو السمك البوري تراوح بين 42 و 48 جنيها، مثل أمس.

وترواح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وكيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى بين 300 و380 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وكيلو الكابوريا تراوح بين 30 و120 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.