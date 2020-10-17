الإحصاء: 88.5% من الأسر المصرية تخضع لمنظومة الدعم الغذائي

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 88.5% من الأسر المصرية تخضع لمظلة منظومة الدعم الغذائي.

وأصدر جهاز بيانًا صحفيًا اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام.

وذكر البيان أن قيمة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي الجاري تبلغ 84.5 مليار جنيه.

ويبلغ دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين36.5مليار جنيه، وعددهم 63.5 مليون فرد بواقع 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريًا.

وبحسب البيان فإن دعم رغيف الخبز للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بلغ 42.6 مليار جنيه بواقع ( 5 ) أرغفة للمواطن يوميا، تتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق نقاط الخبز.

وأضاف أن دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع 10 كيلو جرام دقيق للفرد شهريًا بلغ 2.2 مليار جنيه.

وقال البيان إن عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة في العام المالي الماضي بلغ .6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد.

وارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه.

وقال البيان إن هذا يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج يستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

وأطلقت الحكومة برنامجًا لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، تحت اسم "سكن كريم".

كما أطلقت الحكومة مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجا وخاصة القرى في صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

طورت الحكومة 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

حصلت محافظة أسيوط على أكبر تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4,2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.

وذكر البيان أن الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال عدد من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم.

وصرف الحكومة منحة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2.4 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، و3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.