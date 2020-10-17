تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 11ر112 نقطة، أو أقل من 4ر0% ، ليصل إلى 31ر28606 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 81ر3483 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 32ر42 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 56ر11671 نقطة.