تراجع الاستيراد 80%.. كيف تغيرت أسعار عرائس المولد بسبب كورونا؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، لمصراوي، إن حجم استيراد عرائس المولد تراجع هذا العام إلى 80% بسبب كورونا.

وأضاف صفا، أن تراجع حجم الاستيراد جاء نتيجة التخوفات من تراجع الطلب مثلما حدث بموسم رمضان الماضي، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بشأن إقامة الشوادر للمولد النبوي هذا العام.

وذكر صفا، أنه خلال موسم رمضان الماضي لم يتم إقامة شوادر لعرض الفوانيس مما سبب خسائر كبيرة للتجار، لذا قرر المستوردون خفض حجم الاستيراد من عرائس المولد النبوي بالموسم الجديد.

وتستورد مصر 30% من عرائس المولد غير تامة الصنع، فيما تزودها الورش المحلية بالزينة وتعرضها بالشوارد والمحلات، كما يتم تصنيع 70% منها داخل الورش بخامات محلية.

وأشار صفا، إلى أن هناك تراجعا بأسعار العرائس هذا العام بنسبة تصل إلى 20%، نظرا لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر الدولار، أمس الخميس، 15.63 جنيهًا للشراء، و15.73 جنيهًا للبيع.

ووفقا لقول صفا، تتراوح أسعار عرائس المولد هذا العام بين 50 جنيهًا و200 جنيه، بحسب الخامات والحجم.

ويتم استيراد عرائس المولد قبل عدة أشهر لطرحها بالمحلات والشوادر، حيث تعد أحد مظاهر الاحتفال بمناسبة المولد النبوي.