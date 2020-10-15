افتتاح مركز خدمات "سيمنس" للتدريب بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة

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كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بدء تشغيل مركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس للطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة، بحسب بيان اليوم الخميس.

وافتتح المركز محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعبد المجيد صقر محافظ السويس.

وحضر الافتتاح الخبير العالمي هاني عازر، وجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، وكريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس، وسيرليل نون سفير ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، ومحمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُعد هذا المركز الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد، كما يضم المركز مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تُعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة، بحسب البيان.

وقالت الهيئة إن الأكاديمية تمثل- بصفة خاصة- تحالفًا استراتيجيًا بين كل من سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية.

وأضافت أن الأكاديمية تعد نموذجًا مبتكرًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف دعم التدريب المهني المتخصص للمهندسين والفنيين المصريين في كافة الصناعات، من خلال صقل مهارات المتدربين في عدة تخصصات بما في ذلك سلامة أماكن العمل والتشغيل الآلي.

وتقدم الأكاديمية الدعم في مجال التدريب المهني والتعليم الفني في مصر، وتُعد أيضًا من المراكز الفريدة من نوعها في تقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تقدم خدماتها التدريبية حسب الطلب، وطبقًا لاحتياجات كل صناعة من الصناعات المحلية في السوق المصري، وفقا لبيان الهيئة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "إن وجود هذا الصرح الأكاديمي والفني لدعم التدريب المهني في مصر وفي المنطقة الاقتصادية بشكل خاص، هو إضافة قوية لنا داخل المنطقة وهو ما نركز عليه في خطتنا الاستراتيجية".

وأشار يحيى زكي إلى أن المركز التدريبي يستهدف تدريب 5500 شاب مصري على مدار الأربع سنوات المُقبلة، ما بين مهندس وفني بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة.

وتبلغ تكلفة إنشاء وتشغيل المركز التدريبي بنحو 22.5 مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة، التي تتميز بأهميتها للاقتصاد المصري مثل الميكانيكا الصناعية، والمجالات الكهربائية، والإلكترونية، والتحكم والميكنة الآلي، بالإضافة إلى بناء المهارات الأساسية للمتدربين في مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح، وفقا للبيان.

وأضاف زكي أن إنشاء هذا المركز في المنطقة الاقتصادية، والذي يقع داخل المطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية SIDC أحد أكبر المطورين الصناعيين للمنطقة، يعد إضافة للمنطقة ويساعد على رفع تصنيفها وله مردود إيجابي كبير على مشروعات المنطقة وعلى التعليم الفني في مصر.

وبحسب زكي، فإن المركز يساهم في رفع كفاءة المهندسين والفنيين والارتقاء بمستواهم ويعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التكنولوجيات الحديثة.

وقال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، إنه يقدر مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الرشيدة ونجاحه في مشوار التنمية الاقتصادية التي شهدتها مصر.

وأشاد كايسر بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات عملاقة ومنحه شركة سيمنس الفرصة للمشاركة في إنشاء مشروعات الطاقة التي تخدم الجمهورية، كما ثمن علاقات التعاون الوثيقة بين الدولتين مصر وألمانيا، وانعكاس ذلك على مجالات التعاون بين الجانبين في عدد من القضايا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس للطاقة إن افتتاح مركز مصر للخدمات الجديد يُمثل خطوة محورية تؤكد التزام الشركة تجاه مصر والمنطقة.

وبحسب كايسر، "نستهدف من خلال هذا المركز تقديم أرقى مستويات تكنولوجيا الصيانة والإصلاح لقطاع توليد الطاقة في مصر والدول المجاورة".

وأضاف كايسر أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به العين السخنة، بالإضافة الكوادر والمواهب المصرية المتميزة التي ستتلقى تدريبها في الأكاديمية الملحقة بالمركز ستجعل من هذا المجمع صرحًا إقليميًا لخدمة المنطقة بأكملها.

ووقّعت سيمنس للطاقة على اتفاق نوايا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة مصر للصيانة لتأسيس شراكة في مركز مصر للخدمات يستهدف تقديم الدعم الفني عن بُعد لمحطات توليد الطاقة في فترات التوقف عن العمل.

كما تضم هذه الشراكة مركز الإصلاح والذي يمثل محور الشراكة سيكون متصل رقميًا سيضم في المستقبل مراكز للخبرة الرقمية وتشخيص أعطال الطاقة، وتقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة لنظم الطاقة الموزعة والتوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربائية.

وسيعمل مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة في العين السخنة على زيادة معدلات التوطين لسلاسل التوريد بقطاع الطاقة المصري وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وسيوفر سيمنس للطاقة أيضًا من خلال المركز خدماتها للمعدات والأجزاء الدوارة لكل من التوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربية، وفقا للبيان.