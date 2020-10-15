نيفين جامع تتفقد معرض "تراثنا" تمهيدا لتسويق منتجاته بالأسواق العالمية

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تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، يرافقها عدد من أعضاء جهاز التمثيل التجاري، أجنحة معرض "تراثنا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، والذي ينظمه الجهاز، للاطلاع على المنتجات المصرية المعروضة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذه الزيارة تأتي تمهيداً لبدء إعداد خطة تحرك عاجلة لتسويق هذه المنتجات بمختلف الأسواق العالمية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالخارج.

كما تضمنت الجولة التفقدية عقد العديد من اللقاءات مع العارضين للتعرف على منتجاتهم لتحديد البلاد المستهدفة للتصدير، وفقا للبيان.

وقالت الوزيرة، خلال الجولة، إن تنمية وتطوير الصناعات التراثية والحرفية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصةً لما تمتلكه مصر في هذا المجال من مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للتواجد في مختلف الأسواق الخارجية.

وأضافت أن هذه الصناعات تمثل قيمة حضارية وثقافية وأداة قوية لتسويق هوية مصر التاريخية، إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، فضلاً عن كونها فرصة حقيقية لتشجيع صغار المبتكرين ورواد الأعمال.

وفي هذا الإطار، أكدت جامع حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة التابعة للترويج والتسويق لمنتجات الصناعات التراثية واليدوية وبصفة خاصة في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى المنصة الإلكترونية التي أطلقها برنامج "كرييتيف إيجيبت"، التابع لمركز تحديث الصناعة، والتي تضم حتى الآن نحو 1500 منتج حرفي ويدوي، وهو الأمر الذي يسهم في تسويق هذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي.

وأوضحت الوزيرة أنه نظراً للاقبال المتزايد على المعرض من الزائرين تقرر مد فترة المعرض حتى يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري- بدلا من اليوم الخميس- لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لزيارة المعرض.

وقال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن هذه الجولة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالصناعات التراثية والحرفية، والسعي لتسويقها والترويج لها سواء في السوق المصري أو خلق فرص لتصدير هذه المنتجات المميزة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن جهاز التمثيل التجاري قام- وبتوجيه من وزيرة التجارة والصناعة- بتشكيل فريق عمل لتحديد البلاد المستهدفة لإقامة دورة دولية من معرض "تراثنا" بالخارج سواء بصورة منفردة أو من خلال المشاركة بجناح كبير تحت شعار "تراثنا" في المعارض الدولية المتخصصة في المنتجات الحرفية واليدوية.

ومن المقرر تنظيم دورة لمعرض "تراثنا" خلال فعاليات معرض "إكسبو 2021" المقرر إقامته بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض "تراثنا" يوم السبت الماضي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً.

ويستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة، كما يشارك فيه حوالي 600 عارض من مختلف المحافظات تضم معروضاتهم من المنتجات اليدوية والتراثية.

ويعرض المشاركون بالمعرض مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجارة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.