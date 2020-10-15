كابيتر للتجارة الإلكترونية تستهدف استثمار نصف مليار جنيه في مصر

كتب – علاء حجاج:

قال محمود نوح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابيتر لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، إن الشركة تستهدف استثمار نصف مليار جنيه في مصر خلال العام المقبل، كما تخطط الشركة إلى التوسع داخل أنحاء الجمهورية، بداية بالإسكندرية والدلتا، والتي ستبدأ الشركة لتفعيل خدمات التطبيق بهما في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق تطبيق" كابيتر"، لتسهيل حياة التجار من خلال منحهم فرصة لطلب المنتجات التي يرغبونها وبالكميات المطلوبة، من الشركات المنتجة والمسجلة على التطبيق، والتي يصل عددها لأكثر من 1300 منتج كمرحلة أولى.

ووفقا لبيان من الشركة، فإن المرحلة الأولى تشمل” المنتجات سريعة الدوران “مقدمة من أكثر من 100 مصنع وشركة منتجة متعددة الجنسيات ومحلية، مع إمكانية سداد قيمة الطلب إلكترونيا، من خلال خدمات فورى التي يتم إتاحتها من خلال التطبيق بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، وشركة كابيتر، بما يشكل مرونة في عمليات شراء المنتجات المطلوبة.

ويستفيد من التطبيق حاليا أكثر من 25 ألف محل بقالة وكشك، على مستوى القاهرة والجيزة، ومن المستهدف أن يصل العدد الى أكثر من 350 ألف مستفيد، في إطار التوسعات في خدمات التطبيق في الإسكندرية وعدد من المدن الساحلية ومحافظات الدلتا.

والتطبيق الجديد هو خطوة لميكنة التجار في مصر وهو بداية لخطط الشركة الاستراتيجية في تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر، والمساهمة في دعم عملية التحول الرقمي التي تبنته الدولة المصرية.

وأشار نوح أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وصعوبات أزمة كورونا إلى أن الشركة استطاعت الوصول إلى ٢٥ ألف تاجر في فترة قصيرة، فأصبح كابيتر بمثابة همزة وصل بين التجار والعديد من الشركات المحلية والمتعددة الجنسية.