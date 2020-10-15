دانة غاز تقترض 90 مليون دولار وتعتزم سداده من بيع أصولها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة دانة غاز الإماراتية، العاملة في مجال الغاز الطبيعي، إنها حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار من بنك المشرق الإماراتي، بحسب بيان أرسلته لبورصة أبو ظبي، اليوم الخميس.

وأضافت الشركة أن هذا التسهيل الائتماني مدته عام واحد، وبمعدل فائدة أولي 3% سنويا فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن "ليبور"، وتمتلك الشركة خيار تمديد هذا التسهيل لأربع سنوات إضافية.

وذكرت أنها ستقوم بتسديد التسهيل الائتماني المقدم من بنك المشرق عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة، الشهر الماضي، قولهم إن شركة دانة غاز تجري مفاوضات مع "آي.بي.آر إنرجي" بشأن بيع أصولها في مصر، وذلك قبيل سداد ديون بنحو 300 مليون دولار في أكتوبر.

وذكرت دانة غاز في بيانها اليوم أنها بالإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديها فإن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر الجاري بقيمة 309 ملايين دولار.

ودانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما تعلن الشركة، حيث تأسست في ديسمبر عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتمتلك أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وكردستان العراق.