مصر وألمانيا تفتتحان الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني في العين السخنة

القاهرة- مصراوي:

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم الخميس الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy في العين السخنة، وهو مركز للتدريب المهني في المنطقة يقام بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) بالشراكة مع ‎مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في مصر.

وقال جو كايسر- الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية: "نحن فخورون بالمشاركة في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة المصرية من خلال توفير أفضل فرص في التعليم والتدريب وتوفير الخبرة للمواهب الشابة بهدف تمكينهم من القيادة".

وأضاف إن "شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) تساعدنا على تحقيق إنجازات عظيمة لمصر والمنطقة ولذلك نتطلع لمزيد من التعاون في السنوات القادمة."

وقال الدكتور سيريل نون - السفير الألماني في مصر "إنّ هدفنا واضح، ويتمثل في رغبتنا الأكيدة في دعم مصر في تلبية المتطلبات الاجتماعية واحتياجات مؤسسات الأعمال".

وأضاف أن الأكاديمية ستعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات المستقبلية للسوق والمهارات الفنية المحلية من مهندسين وفنيين مصريين، بما يعمل على دعم الرخاء الاقتصادي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الفنية.

"تتمثل خطتنا في تحويل هذه الأكاديمية إلى مركز للتدريب المهني المتطور، ليس فقط من أجل السوق المصري ولكن لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا" بحسب ما قاله السفير الألماني.

توفر الأكاديمية فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من خلال مجموعة متنوعة من مناهج التدريب التي تعتمد على التدريب التطبيق، بحسب بيان اليوم.