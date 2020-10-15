لجنة مشروع مصرف كتشنر تعقد اجتماعها الأول بوزارة التعاون الدولي

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كتب- مصطفى عيد:

استضافت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع الأول، للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بالدلتا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الإسكان، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والزراعة، ومحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، فضلا عن ممثلي شركاء التنمية ممولي المشروع بقيمة 408 ملايين يورو، وهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الصادر في سبتمبر الماضي، بتشكيل لجنة فنية للمشروع برئاسة رضا بيبرس، مستشار الوزيرة والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي، وذلك لمناقشة التطورات الداخلية، والنقاط المشتركة مع جهات التمويل الدولية للإسراع في تنفيذ المشروع.

وأكد رضا بيبرس ضرورة التنسيق بين الوزارات والمحافظات واستشاريي كل مكون من مكونات المشروع لتحقيق النتائج المرتقبة، مشيرًا إلى حرص كافة الجهات المشاركة في المشروع على إنجاحه وإتمامه في أسرع وقت ممكن طبقًا للتوقيتات الزمنية، وتذليل كافة العقبات، من خلال التنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع عرض ممثلو وزارات الإسكان، والري، والتنمية المحلية، الموقف التنفيذي الخاص بمكونات المشروع، وتطرق مسؤول وزارة الإسكان لمناقشة القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي للوزارة بمبلغ 213.9 مليون يورو لتنفيذ المكون الأول من المشروع الخاص بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

كما أشار مسؤول وزارة الإسكان إلى الموقف التنفيذي للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو لذات المكون، حيث يتم حاليًا الانتهاء من اتفاقية التعاون الخاصة باستشاري مكون الصرف الصحي تمهيدًا لتوقيعها مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لبدء تنفيذه.

بينما استعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، موقف المكون الثاني من المشروع والخاص بإدارة المخلفات الصلبة، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، حيث تم إنشاء وحدة إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية، على أن يتم طرح مناقصة لاختيار استشاري دعم وحدة تنفيذ المشروع في محافظة الدقهلية.

وعرض ممثل وزارة الموارد المائية والري تطورات اتفاق القرض الذي سيوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 69 مليون يورو، فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.

من ناحيتهم، أكد ممثلو الجهات الأجنبية المشاركة في التمويل أهمية المشروع وحرصهم على بدء تنفيذه في أقرب وقت من خلال تضافر الجهود للوصول للنتائج المرجوة، موجهين الشكر لوزارة التعاون الدولي لدورها التنسيقي مع الوزارات الأخرى وتدشين لجنة فنية لمتابعة سير المشروع.

ووافقت اللجنة الفنية للمشروع على أن يتم وضع خطة تنفيذية مشتركة وأن تقوم وزارة التعاون الدولي بدور المنسق العام للمشروع، للتنسيق بشكل واضح ودائم بين مسئولي المشروع والجهات المسؤولة.

كما اتفقت اللجنة على عقد الاجتماع الثاني لها فور الانتهاء من توقيع العقود الثلاثة لاستشاري كل مكون من مكونات المشروع، واستلامهم العمل حتى يتسنى مناقشة الخطط التنفيذية والزمنية الخاصة بالمشروع.

ويعد مصرف "كتشنر" أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، بحسب البيان.