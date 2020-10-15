بعد هبوطه الكبير أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 825 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 943 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب بنحو 6600 جنيه.

وعالميَا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.28%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 5.2 دولار مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس ليسجل 1896 دولار في تمام الساعة 12:35 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب هبطت بشكل كبير، خلال تعاملات أمس الأربعاء في السوق المحلي، حيث تراجع الجرام بنحو 12 جنيهًا دفعة واحدة من قيمته.