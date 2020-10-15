جهاز تنمية المشروعات يعلن مد معرض "تراثنا" حتى بعد غدٍ السبت

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، مد فترة معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية المقام حاليا بأرض المعارض بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة حتى بعد غدٍ السبت 17 أكتوبر الجاري بدلا من اليوم الخميس، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس.

وقالت جامع إن هذا القرار جاء بناءً على الإقبال المتزايد على المعرض من آلاف الزائرين يوميا، وتقديرا لجهود العارضين من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية التي ساهمت في نجاح المعرض.

وأضافت أن مد فترة المعرض، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، يأتي أيضا لإتاحة الفرصة لقطاع عريض من الجمهور لزيارة المعرض والتعرف على جزء أصيل من الحضارة المصرية، وقطاع عريض من المنتجات اليدوية المميزة.

وأعربت نيفين جامع عن سعادة كافة المشاركين في المعرض بالزيارة التي قامت بها انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية للمعرض، مؤكدة أن تلك الزيارة بلورت الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأعلى قياداتها لمشروعات الشباب خاصة العاملين في قطاع المشروعات اليدوية والتراثية والفنانين المبدعين المهتمين بهذه الصناعات العريقة والراقية.

وأشارت إلى أن هذه الصناعات تعبر عن القدرات الإبداعية المتميزة لشباب مصر الذي استطاع بالفعل استخدام طاقته وإمكاناته للوصول إلى منتج محلي متميز يعبر عن الحضارة المصرية مما يجعله قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت نيفين جامع أن حرم الرئيس حرصت خلال زيارتها للمعرض على تكريم عدد من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في قطاع المشروعات متناهية الصغر وتسليمهم جائزة الأفضل للحرف اليدوية في مجال التمويل متناهي الصغر.

ويفتح معرض "تراثنا" أبوابه للجمهور في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً.

ويستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة، كما يشارك فيه حوالي 600 عارض من مختلف المحافظات تضم معروضاتهم أرقى المنتجات اليدوية والتراثية التي تتمتع بالجودة والتميز وتعبر عن عمق وتفرد الحضارة المصرية، وفقا لبيان الجهاز.

ويعرض المشاركون بالمعرض مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجارة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.