الضرائب: اليوم نهاية مهلة الاستفادة من خصم مقابل تأخير السداد بنسبة 90%

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن اليوم الخميس 15 أكتوبر هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أضاف عبد القادر أنه ستبدأ غدا الجمعة 16 أكتوبر المرحلة الثانية من التجاوز بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 60 يوما إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر المقبل.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي.

ودعا عبد القادر الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن (16395).

وأكد رضا عبد القادر أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.

وأشار إلى أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة، لافتا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات، تتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.