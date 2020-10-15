"مصر للفنادق" توقع تسوية لإعادة تشغيل كازينو فندق النايل ريتز كارلتون

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها نجحت في توقيع التسوية الودية مع شركة جينتنج كازينوس ليمتد، وإيقاف الاستمرار في إجراءات التحكيم.

وأوضحت الشركة أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على التسوية، وأنه سيتم البدء في تنفيذ الاتفاق بين الطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح كازينو ألعاب كرودفورد بفندق النايل ريتز كارلتون، الذي تديره "جينتنج كازينوس"، خلال الأسبوع القادم.

وكان عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، قال لمصراوي، سابقا، إن شركته تسعى لإنهاء خلافها مع مصلحة الضرائب بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على إيرادات كازينو فندق النايل ريتز كارلتون التابع لها.

وأضاف عطية "لدينا نزاع مع مصلحة الضرائب لكننا نسعى لحل الأزمة التي بدأت نتيجة فرض المصلحة 14% قيمة مضافة على إيرادات الكازينو بخلاف الضرائب العادية التي يتم احتسابها على هذه الإيرادات".

"ندفع 50% من إيرادات الكازينو للحكومة، والمصلحة تريد فرض 14% ضريبة أخرى على باقي الإيرادات.. الخلاف على هذه الضريبة وأحالونا لنزاع تهرب ضريبي" بحسب رئيس الشركة.

وتضمنت التسوية أن تحمل ضريبة القيمة المضافة مناصفة عن حصة شركة مصر للفنادق في إيرادات كازينو الألعاب والتعويضات والغرامات وفوائد التأخير من شهر نوفمبر 2016 حتى مارس 2020.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن ذلك يأتي مع عدم المساس بحصة شركة مصر للفنادق والمحددة في العقد بنسبة 25% من إجمالي الإيرادات، وعلى أن يتم استمرار تطبيق نفس المعاملة بالمناصفة لسداد ضريبة القيمة المضافة لحصة شركة مصر للفنادق من إيرادات الكازينو، وذلك حتى نهاية العقد، مع سرعة إعادة تشغيل الكازينو بصفقة فورية.

وافتتحت شركة مصر للفنادق، في أكتوبر 2016، كازينو ألعاب كرودفورد، بالتعاون مع شركه "جينتينج" بالمملكة المتحدة، التي ضخت ما يقرب من 3.2 مليون دولار في تجهيز النادي بأحدث المعدات والتجهيزات لمنافسة أكبر الأندية الخاصة حول العالم، ويضيف مركزا ترفيهيا جديدا للفندق، بحسب بيان سابق للشركة.

ومصر للفنادق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، التابعة لقطاع الأعمال العام، وتقوم بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية.

وبعد افتتاحه ساهمت إيرادات الكازينو، في تحول شركة مصر للفنادق من الخسارة للربحية في الربع الأول من العام المالي الماضي 2017- 2018، بحسب بيان سابق من الشركة للبورصة.