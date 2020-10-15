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ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:20 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم االخميس، مقارنة بمستواه أمس.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبوظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والإسكان والتعمير، والبركة عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه الدولار

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