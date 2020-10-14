خالد الفقي: لم نتلق وعودًا بتعديل لائحة قطاع الأعمال وسننقل رؤية الوزارة للنقابات العمالية

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن ممثلي العمال لم يتلقوا وعودًا من وزير قطاع الأعمال العام بتعديل لائحة الموارد البشرية لشركات الوزارة، خلال اجتماعه بهم أمس الثلاثاء.

وأوضح الفقي، في تصريحات لمصراوي، أن الوزير شرح لممثلي العمال من اللجان النقابية العامة والفرعية، نموذج الأجور الذي تطبقه اللائحة الجديدة، وتم الاتفاق على أن ينقل حاضروا الاجتماع الصورة للجان الشركات الفرعية، والعمال.

وقال إن الوزارة تتنظر ردود العمال بعد شرح نموذج الأجور الجديد وفقا لما عرضه الوزير، لمناقشة البنود الخلافية مع العمال، خلال 10 أيام من يوم الاجتماع.

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام، طرحت مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الاعمال العام، للمناقشة وتلقي تساؤلات العمال واللجان النقابية للشركات، قبل إقرارها رسميا، لكنها واجهت اعتراضات واسعة من العمال.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتمع أمس، مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة.

ووفقا لبيان من الوزارة، استهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية.

وقد أوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف، بحسب البيان.

وفي هذا السياق، قام الوزير بتقديم نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين. وقد تم استعراض الفلسلفة وراء أى تعديل مقترح، كما أكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.