وزير الاتصالات يلتقي مستفيدين من مبادرتي "وظيفة تك" و"شغلك من بيتك"

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللقاء الختامي لأعمال السنة الأولى من "مبادرة وظيفة تك"، كما التقى بعدد من الشباب المستفيدين من مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وحضر اللقاء هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وإيمان عاشور رئيس المعهد القومي للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى العديد من شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص.

كما حضر اللقاء نماذج من الشباب المستفيد من مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر، وعدد من الشباب الذين أتموا تدريبهم في "مبادرة وظيفة تك" من مختلف المحافظات وحصلوا على فرص عمل في أحدث المجالات التكنولوجية.

ومن هذه الشركات Oracle Cloud Financial Functional Consultant، وOracle Developer، وCloud Supply Chain Management، وFunctional Consultant، وEmbedded Systems Engineer.

وقال وزير الاتصالات إن الوزارة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يتطلب توافر قاعدة من المهارات والكفاءات الشابة القادرة على تصدير الخدمات الرقمية وتنفيذ مشروعات مصر الرقمية التي تهدف إلى تحسين الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين وترشيد الإنفاق وتحقيق الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن إعداد كوادر مدربة في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص عمل للشباب هو الهدف الرئيسي من كل مبادرات التدريب التي تطرحها الوزارة والجهات التابعة لها.

وطالب الوزير الشباب الحاضرين بالاهتمام باكتساب الخبرات والعمل على رفع مستوى قدراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل العالمي؛ كما دعا الشباب إلى الاطلاع على مختلف المبادرات التي تقدمها الوزارة في مجالات التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية وفي مستويات متعددة والتي تتنوع بين التدريب الرقمي، والنموذج الممتزج، والتدريب التقليدي.

وأوضح أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز إبداع مصر الرقمية التي تم تدشينها في الجامعات بعدد من المحافظات بهدف توفير فرص تدريبية للشباب ورعاية الإبداع.

وخلال اللقاء؛ اطلع وزير الاتصالات على المحاور التدريبية المتبعة في مبادرة "شغلك من بيتك"، حيث يتضمن محور التدريب بالمبادرة على مواد تدريبية متنوعة من منصات تعليمية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المنصات العالمية، وتتمحور هذه المواد التدريبية حول مهارات العمل الحر وكيفية الالتحاق بمنصاته عبر الإنترنت.

وسجل لدراسة هذه المواد أكثر من 45 ألف شخص على منصة "مهارة تك"، منها حوالي 1000 شخص استفادوا من خدمة الترجمة بلغة الإشارة، كما تتضمن موادا تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً في هذا النوع من الأعمال والتي يتم تحديدها من التقارير رُبع السنوية لهذه المنصات، وفقا للبيان.

كما يتضمن محور التوجيه الخاص بالمبادرة مشاركة خبراء في مجال العمل عن بُعد والذين يتلقى من خلالهم مُشتركو المبادرة توجيهات فعَّالة للاستفادة من الفُرص المُتاحة في سوق العمل، وذلك عبر محاضرات عامة تعرضّ أفكارًا تُناسب أعداداً كبيرة من الحاضرين؛ إلى جانب عقد لقاءات أُخرى متخصصة لمُعالجة قضايا وتحديات بعينها والإجابة على تساؤلات مُحددة من المشاركين.

يذكر أن هناك أكثر من 120 متخصصا على منصة "شغلك من بيتك"، وتحتوي المنصة على تسجيلات لأكثر من 20 ندوة ولقاء للخبراء مع جمهور العمل الحر من مختلف المحافظات، بحسب البيان.

ومن خلال محور الشراكات تقوم شركات التوظيف عن بُعد ومنصات العمل الحر بعرض فرص العمل المتاحة من خلال المبادرة، كما تقوم المنصات المشاركة بتوفير امتيازات خاصة للمشتركين من خلال المبادرة لتشجيعهم على بداية مستقبلهم المهني في المجال.

وبحسب البيان، أصبحت مهارة العمل الحر تمثل أحد معايير إنهاء البرامج التدريبية بنجاح ومستوى تنفيذها وقياس أثرها والعائد من استثماراتها، بالإضافة إلى المعايير الأخرى المتمثلة في إتمام الدورة والحصول على الشهادات المتخصصة الخاصة بها، والحصول على فرصة عمل منها، وتحقيق عائد مادي للمتدرب.