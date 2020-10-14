معيط يحظر صرف مبالغ مالية أو مزايا عينية لممثلي الوزارة بالجهات العامة

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بحظر صرف أي مبالغ لممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة.

وقال قرار من الوزراء إنه بناءً على صدور قرار من وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 والتأكيد عليه بالقرار رقم 92 لسنة 2012، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات.

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم 14 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وبناءً على هذه القوانين قرار الوزير الحظر على كافة الجهات التي يوجد تمثيل لوزارة المالية بها صرف أية مبالغ لممثلي وزارة المالية.

ووفقًا للقرار فإنه يتم الالتزام بالضوابط التالية في حالة طلب اشتراك ممثل لوزارة المالية في جلسات اللجان المشكلة في غير الجهات التي يتولون الرقابة عليها والتي يتم تشكيلها لإجراء دراسات مالية أو فنية أو غيرها.

وإلى نص القرار: