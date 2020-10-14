110 جنيهات للكيلو.. وفرة المعروض تخفض أسعار اللحوم في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأربعاء، إن أسعار اللحوم انخفضت بشكل ملحوظ في المتوسط، بين 10 جنيهات و20 جنيها للكيلو الواحد باختلاف المنطقة.

وتتراوح أسعار اللحوم بين 110 جنيهات و140 جنيها، في القاهرة الكبرى، مقابل 120 و160 جنيها، في موسم عيد الأضحى.

وأرجع عبد الباسط، انخفاض الأسعار، إلى استيراد كميات كبيرة من العجول البرازيلي التي يتم ذبحها في مصر.

وأضاف عبد الباسط، أن هذه الفترة التي تلي موسم عيد الأضحى، ومع اقتراب دخول موسم الدراسة ومع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، يجعل الكثير يرتب أولويات الشراء طبقا لاحتياجه، مما يخفض الطلب على اللحوم، في ظل توافر المعروض.