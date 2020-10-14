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أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:08 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم الأربعاء

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال السكري بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات

البلح الزغلول بين 3 و6 جنيهات.

البلح الرملي بين 6 و9 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.

أسعار الخضروات الطماطم الكوسة البامية أسعار الفاكهة البلح الزغلول البطيخ

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