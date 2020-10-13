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خفض إنتاج الملابس الشتوي بنسبة 50% هذا العام بسبب توقعات بتراجع الطلب

04:34 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
خفض إنتاج الملابس الشتوي بنسبة 50% هذا العام بسبب توقعات بتراجع الطلب

ملابس شتوية

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصانع الملابس خفضت حجم إنتاجها من الملابس الشتوي بنسبة تصل إلى 50% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع عبد السلام، خفض المصانع حجم الإنتاج إلى توقعات بتراجع الطلب مثلما حدث بالموسم الصيفي، مع تخوفات بحدوث موجهة ثانية بكورونا خلال موسم الشتاء.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قاله عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف عبد السلام، أن المصانع ستبقي على أسعار الملابس الشتوي هذا العام عند نفس مستويات العام الماضي دون تغيير.

وفقا لقول عمرو حسن في وقت سابق، فإن أسعار الملابس الشتوية شهدت ارتفاعا العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و20%.

وذكر حسن في وقت سابق أيضا، أن السوق يشهد حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء حاليا، مشيرا إلى أن هذه الفترة طبيعية بين تبادل فصلي الصيف والشتاء.

الملابس الشتوي خفض إنتاج الملابس الشتوي غرفة الملابس الجاهزة اتحاد الصناعات

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